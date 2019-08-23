У легендарного игрока Спартака диагностировали рак

Новости спорта:53-летний экс-футболист Василий Кульков ведет борьбу против рака.

У известного в прошлом футболиста, а ныне члена тренерского штаба академии московского "Спартака" Василия Кулькова диагностировали рак.

Как сообщает пресс-служба фанатского объединения "Фратрия", о болезни стало известно в июле. Врачи поставили диагноз - плоскоклеточный рак пищевода. В настоящий момент Кульков находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.

Кульков выступал за "Спартак" в 1989-1991 годах, а также с 1995-го по 1997 год. В составе "красно-белых" он стал чемпионом СССР 1989 года. Также выступал в Португалии за "Бенфику", "Порту" и российский "Зенит".

Прославленный футболист #Спартак'а, а ныне член тренерского штаба @spartak_academy Василий Кульков ведет борьбу против рака. От имени многомиллионной армии спартаковских болельщиков мы желаем Василию Сергеевичу скорейшей поправки и возвращения в строй!https://t.co/KE9YnWKKdt pic.twitter.com/C3DpgA8lel — Фратрия (@fratria) 23 августа 2019 г.

До 1991 года Василий Кульков сыграл 20 матчей за сборную СССР. Потом была одна игра за сборную СНГ. А с 1992 года он играл за сборную России. Но на крупном международном турнире Василий Кульков так и не сыграл ни одной встречи. В розыгрыше Кубка чемпионов-1990/91 он запомнился болельщикам отличной персональной опекой Диего Марадоны, когда "Спартак" играл с итальянским "Наполи".