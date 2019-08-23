Скачать
Пятница, 23.08.2019
Таблица коэффициентов УЕФА: Турция догоняет Украину
Таблица коэффициентов УЕФА: Турция догоняет Украину
Самый знаменитый боец мира примерил футболку Шахтера
Самый знаменитый боец мира примерил футболку Шахтера
Футбол: где и когда смотреть матчи 5-го тура чемпионата Украины
Футбол: где и когда смотреть матчи 5-го тура чемпионата Украины
Ковалев - Ярд: результаты взвешивания (Видео)
Ковалев - Ярд: результаты взвешивания (Видео)

У легендарного игрока Спартака диагностировали рак

У легендарного игрока Спартака диагностировали рак
14:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твитер

Новости спорта:53-летний экс-футболист Василий Кульков ведет борьбу против рака.

У известного в прошлом футболиста, а ныне члена тренерского штаба академии московского "Спартака" Василия Кулькова диагностировали рак.

Как сообщает пресс-служба фанатского объединения "Фратрия", о болезни стало известно в июле. Врачи поставили диагноз - плоскоклеточный рак пищевода. В настоящий момент Кульков находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.

Кульков выступал за "Спартак" в 1989-1991 годах, а также с 1995-го по 1997 год. В составе "красно-белых" он стал чемпионом СССР 1989 года. Также выступал в Португалии за "Бенфику", "Порту" и российский "Зенит".

Болельщица приковала себя наручниками, протестуя против исчезновения клуба

До 1991 года Василий Кульков сыграл 20 матчей за сборную СССР. Потом была одна игра за сборную СНГ. А с 1992 года он играл за сборную России. Но на крупном международном турнире Василий Кульков так и не сыграл ни одной встречи. В розыгрыше Кубка чемпионов-1990/91 он запомнился болельщикам отличной персональной опекой Диего Марадоны, когда "Спартак" играл с итальянским "Наполи".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Спартак, Рак, Сборная России, Болезнь, Василий Кульков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
02 "Немного подозрительно": британский боксер шокирован пребыванием в Челябинске
03 Эспаньол - Заря: видео трансляция матча плей-офф Лиги Европы
04 Барселона приняла решение по трансферу Ракитича в Ювентус
05 Главная сенсация в мире бокса может потерять все чемпионские пояса через суд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь