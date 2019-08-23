Аdios аmigo: Фернандо Торрес провел прощальный матч (Фото)

Новости спорта:Саган Тосу пропустил шесть мячей в прощальном матче Фернандо Торреса.

35-летний Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в июне этого года и провел прощальный матч.

Саган Тосу сыграл против Виссел Кобе на Тосу Стэдиум. К сожалению, уйти на мажорной ноте Торресу не удалось – его клуб проиграл со счетом 1:6.

Фернандо Торрес известен по выступлениям за Атлетико, Ливерпуль, Челси и Милан. В составе сборной Испании он провел 110 матчей и забил 38 голов.

Саган Тосу – Виссел Кобе 1:6

Голы: Вермален, 79 (автогол) – Ямагути, 11, 86, Иньеста, 20 (с пенальти), Танака, 22, Фурухаси, 54, 73

Саган Тосу: Такаока, Кобаяси (Фукута, 46), Канаи, Пак Чжон Су, Такахаси, Мацуока, Такахаси (Оно, 54), Куэнка, Канамори, Торрес, Ан Ен У (Канадзаки, 71)

Виссел Кобе: Иикура, Ниси, Вермален, Данклер, Сакаи, Серджи Сампер, Осаки, Ямагути, Иньеста (Ясуи, 45), Фурухаси (Фудзимото, 74), Танака (Вилья, 79)

Предупреждение: Канамори.