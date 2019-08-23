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Экс-тренер Динамо: Ребров и Рианчо хотели все перестроить в клубе

Экс-тренер Динамо: Ребров и Рианчо хотели все перестроить в клубе
18:44 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твитер

Новости спорта:Унаи Мельгоса заявил, как ему работалось с Сергеем Ребровым.

Экс-тренер Динамо U-19 и U-21 испанский специалист Унаи Мельгоса рассказал, как возникла возможность работать в киевском клубе.

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"Когда Динамо дважды подряд выиграло чемпионат, Сергей Ребров получил большое влияние, и вместе с Раулем Рианчо они решили, что в клубе нужно все перестроить. Это они и попросили у руководства.

Тогда на должность тренера команды U-21 пригласили Висенте Гомеса и провели небольшую реорганизацию Динамо U-19. С этого все и началось, а потом в клуб прибыл я.

Тогда-то мы и стали находиться в постоянном контакте с Ребровым, который был рад работать с испанцами", – сказал Мельгоса. Сейчас испанский специалист работает в тренерском штабе Сергея Реброва в Ференцварош.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Сергей Ребров, Ференцварош, Висенте Гомес, Рауль Рианчо.
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