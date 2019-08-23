Бабич: В открытый футбол с Шахтером играть мы не собираемся

Новости спорта:Арендованные у Горняков футболисты в матче участия не примут.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о плане не матч 5-го тура чемпионата Украины против Шахтера. Наставник приазовцев признался, что его команда играть в открытый футбол с Горняками не будет, поскольку не располагает должным атакующим потенциалом.

«Играть в открытый футбол с Шахтером мы не собираемся. На данный момент не увидели у Горняков каких-то слабых сторон. Естественно, в первую очередь, мы хотим обеспечить надежную игру в обороне», — заявил Бабич в интервью Футбол News.

«В нашем списке 8 человек, из них 4 защитника и 4 полузащитника».

По условиям контракта арендованные у Шахтера футболисты играть за Мариуполь против Горняков не могут.

После четырех туров Мариуполь имеет четыре очка в активе и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, но при этом у команды Бабича есть матч против Динамо в запасе.

Матч Шахтер — Мариуполь состоится в Харькове на ОСК Металлист в воскресенье, 25 августа. Старт встречи — в 19:30.