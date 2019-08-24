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Криштиану Роналду купил впечатляющее здание

Криштиану Роналду купил впечатляющее здание
10:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Форвард Ювентуса Криштину Роналду купил себе недвижимость в Португалии.

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду решил расширить свою империю недвижимости и приобрел впечатляющее семиэтажное здание в Фуншале, столице Мадейры.

Согласно информации газеты "ABC", португальский футболист отдал два этажа купленного дома своей матери Долорес Авейру и своему брату Уго, а вот как будут использованы оставшиеся пять этажей, пока не сообщается.

Есть версия, что Криштиану планирует купить или арендовать оставшиеся в Фуншале свободные дома, чтобы начать туристический бизнес на Мадейре.

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Роналду часто рекламирует отдых на своем острове и обычно делится фотографиями Мадейры через социальные сети.

"Могли бы вы представить, что на Мадейре будет такое место, как этот прекрасный пляж? Если вы планируете посетить мой остров, вот причина: пляж Сейшал", - недавно написал Криштиану в Instagram.

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Сборная Португалии, Португалия, ФК Ювентус, Серия А, Криштину Роналду.
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