Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)

Новости спорта:Игроки сборной Украины обратились к болельщикам с праздничной речью.

Футболисты национальной сборной поздравили Украину с Днем Независимости.

Игроки рассказали, как важны для них родные желто-синие цвета и гимн, который звучит перед каждым матчем в любой стране.

Футболисты поблагодарили своих болельщиков и поздравили с праздником.

Напомним, что сегодня, 24 августа, Украина празднует 28-ю годовщину независимости.

Отметим, что сборная Украины впервые сыграет в белом комплекте формы в матче против Нигерии.