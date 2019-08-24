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Суббота, 24.08.2019
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Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)

Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)
11:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Игроки сборной Украины обратились к болельщикам с праздничной речью.

Футболисты национальной сборной поздравили Украину с Днем Независимости.

Игроки рассказали, как важны для них родные желто-синие цвета и гимн, который звучит перед каждым матчем в любой стране.

Футболисты поблагодарили своих болельщиков и поздравили с праздником.

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Напомним, что сегодня, 24 августа, Украина празднует 28-ю годовщину независимости.

Отметим, что сборная Украины впервые сыграет в белом комплекте формы в матче против Нигерии.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, День Независимости, Футбол.
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