Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)

Футболисты национальной сборной поздравили Украину с Днем Независимости.
Игроки рассказали, как важны для них родные желто-синие цвета и гимн, который звучит перед каждым матчем в любой стране.
Футболисты поблагодарили своих болельщиков и поздравили с праздником.
Я пишаюся бути Українцем !
I am proud to be Ukrainian #IndependenceDay #Ukraine pic.twitter.com/OXh95cRGlz
— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 24 августа 2019 г.
Напомним, что сегодня, 24 августа, Украина празднует 28-ю годовщину независимости.
Отметим, что сборная Украины впервые сыграет в белом комплекте формы в матче против Нигерии.