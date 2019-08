Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)

Футболисты национальной сборной поздравили Украину с Днем Независимости.

Игроки рассказали, как важны для них родные желто-синие цвета и гимн, который звучит перед каждым матчем в любой стране.

Футболисты поблагодарили своих болельщиков и поздравили с праздником.

Я пишаюся бути Українцем !

I am proud to be Ukrainian #IndependenceDay #Ukraine pic.twitter.com/OXh95cRGlz

