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Ливерпуль существенно увеличит зарплату ван Дейку

Ливерпуль существенно увеличит зарплату ван Дейку
13:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Нидерландов и Ливерпуля в ближайшее время подпишет новое соглашение с клубом на улучшенных условиях.

«Ливерпуль» улучшит финансовые условия по новому контракту голландского защитника Вирджила ван Дейка, сообщает 90min.

По информации источника, зарплата игрока будет увеличена в два раза — со £ 125 тыс. (около € 137 тыс.) до £ 250 тыс. (примерно € 273 тыс.) в неделю. В июне сообщалось, что «Ливерпуль» приступил к переговорам с ван Дейком о заключении нового контракта.

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Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. В минувшем сезоне 28-летний голландец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также двух результативных передач. Ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ сезона-2018/19. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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