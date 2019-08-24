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Нападающий Шахтера близок к переезду в турецкий чемпионат

Нападающий Шахтера близок к переезду в турецкий чемпионат
14:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер ФК Шахтер

Новости спорта:Аргентинский форвард Густав Бланко Лещук может перейти из донецкого Шахтера в турецкий чемпионат.

Нападающий донецкого Шахтера Густаво Бланко Лещук может перебраться в турецкий Антальяспор. Об этом сообщает Ajansspor.

"Футболист не против перебраться в Турцию. Антальяспор уже ведет переговоры с руководством Шахтера.

Футболистом планируют заменить Сулеймана Доукара который не стал продлевать контракт с турецким клубом", - сообщает источник.

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Минувший сезон Густаво Бланко Лещук провел в аренде в испанской Малаге. За клуб он сыграл 41 матч, в которых забил 9 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Густаво Бланко Лещук может переехать в Испанию и пописать контракт с Кадисом.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, Чемпионат Турции, Новости футбола, Густаво Бланко-Лещук.
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