Нападающий Шахтера близок к переезду в турецкий чемпионат

Новости спорта:Аргентинский форвард Густав Бланко Лещук может перейти из донецкого Шахтера в турецкий чемпионат.

Нападающий донецкого Шахтера Густаво Бланко Лещук может перебраться в турецкий Антальяспор. Об этом сообщает Ajansspor.

"Футболист не против перебраться в Турцию. Антальяспор уже ведет переговоры с руководством Шахтера.

Футболистом планируют заменить Сулеймана Доукара который не стал продлевать контракт с турецким клубом", - сообщает источник.

Минувший сезон Густаво Бланко Лещук провел в аренде в испанской Малаге. За клуб он сыграл 41 матч, в которых забил 9 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Густаво Бланко Лещук может переехать в Испанию и пописать контракт с Кадисом.