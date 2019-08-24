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Тоттенхэм готов продать главного конструктора атак команды

Тоттенхэм готов продать главного конструктора атак команды
14:30 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вероятнее всего покинет Тоттенхэм этим летом.

Лондонские "шпоры" не станут чинить препятствий трансферу датского полузащитника Кристиана Эриксена, уверяют британские таблоиды. Единственный нюанс - сумма компенсации не должна опускаться ниже 60 миллионов евро.

Как отмечается, рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и президент клуба Дэниэл Леви пришли к единому мнению, что 27-летнего хавбека можно отпустить, если поступит соответствующее предложение. Ранее сообщалось, что на полузащитника претендуют "Реал", "Атлетико" и "Ювентус".

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Несколько дней назад "Тоттенхэм" якобы делал новое контрактное предложение Эриксену, но датчанин отклонил его, имея намерения покинуть клуб. По неофициальной информации, "шпоры" предлагали футболисту 200 000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы удержать его в северном Лондоне, однако сам он отказался от этого.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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