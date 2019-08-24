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Павел Недвед назвал главные цели Ювентуса на новый сезон

Павел Недвед назвал главные цели Ювентуса на новый сезон
16:46 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный экс-игрок Ювентуса Павел Недвед пообщался с журналистами накануне нового сезона.

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед провел пресс-конференцию накануне старта команды в новом сезоне.

"Ювентус" - это профессионализм, работа, приношение в жертву своих интересов и достижение максимальных целей. Поэтому клуб и побеждает. "Ювентус" хочет побеждать и в этом году. Новый главный тренер Маурицио Сарри выполняет очень большую работу, и мы в нём уверены. Несмотря на последние трудности, команда отлично справляется. Сейчас формируются те идеи, которые тренер хочет воплотить.

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У нас большие амбиции и цели. "Юве" создан для побед, и мы постараемся сделать это вновь в этом году. Мы произвели серьёзные изменения, поэтому понимаем, что будут трудности, потому что адаптация нового стиля игры - это всегда нелегко, но, как я уже говорил, команда отлично реагирует на изменения. Сейчас на каждой позиции у нас есть по два серьёзных игрока, мы чувствуем себя сильными и способными на то, чтобы иметь амбиции.

Нас ждёт хороший сезон в Серии А. Многие усилились, не только "Наполи" и "Интер", но и "Фиорентина" и многие другие. Мы будем играть по-максимуму и постараемся победить во всех турнирах, не отдавая предпочтений", - цитирует Недведа сайт "Ювентуса".

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ФК Ювентус, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Павел Недвед.
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