Павел Недвед назвал главные цели Ювентуса на новый сезон

Новости спорта:Легендарный экс-игрок Ювентуса Павел Недвед пообщался с журналистами накануне нового сезона.

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед провел пресс-конференцию накануне старта команды в новом сезоне.

"Ювентус" - это профессионализм, работа, приношение в жертву своих интересов и достижение максимальных целей. Поэтому клуб и побеждает. "Ювентус" хочет побеждать и в этом году. Новый главный тренер Маурицио Сарри выполняет очень большую работу, и мы в нём уверены. Несмотря на последние трудности, команда отлично справляется. Сейчас формируются те идеи, которые тренер хочет воплотить.

У нас большие амбиции и цели. "Юве" создан для побед, и мы постараемся сделать это вновь в этом году. Мы произвели серьёзные изменения, поэтому понимаем, что будут трудности, потому что адаптация нового стиля игры - это всегда нелегко, но, как я уже говорил, команда отлично реагирует на изменения. Сейчас на каждой позиции у нас есть по два серьёзных игрока, мы чувствуем себя сильными и способными на то, чтобы иметь амбиции.

Нас ждёт хороший сезон в Серии А. Многие усилились, не только "Наполи" и "Интер", но и "Фиорентина" и многие другие. Мы будем играть по-максимуму и постараемся победить во всех турнирах, не отдавая предпочтений", - цитирует Недведа сайт "Ювентуса".