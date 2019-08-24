Скачать
Суббота, 24.08.2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)
Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой
Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой

Ван Дейк назвал лучшего игрока, с которым когда-либо играл

Ван Дейк назвал лучшего игрока, с которым когда-либо играл
19:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидер Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал, кто лучший игрок, с которым он когда-либо играл.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назвал форварда красных Роберто Фирмино лучшим из игроков, с которыми он играл в одной команде.

«Я буду немного предвзятым и скажу, что это один из моих нынешних партнёров по команде. Я бы назвал Роберто Фирмино», — приводит слова ван Дейка talkSPORT.

Также ван Дейк выбрал Роналдиньо величайшим игроком всех времён. Лучшим из матчей, в которых принимал участие, 28-летний нидерландец назвал ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов прошлого сезона с «Барселоной» (4:0).

Форварду Норвича покорилось уникальное достижение в АПЛ

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. В минувшем сезоне 28-летний голландец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также двух результативных передач. Ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ сезона-2018/19. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Роберто Фирминьо, Вирджил Ван Дейк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
02 Ломаченко хочет наказать Лопеса, как Нурмагомедов - Макгрегора
03 Усик отказался от боев с россиянами Поветкиным и Федосовым
04 Свитолина с глубоким декольте встретилась с Майком Тайсоном на вечеринке в Нью-Йорке
05 Победы Металлиста 1925 и Миная: все результаты Первой лиги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь