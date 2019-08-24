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Форварду Норвича покорилось уникальное достижение в АПЛ

Форварду Норвича покорилось уникальное достижение в АПЛ
15:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Норвич

Новости спорта:Нападающий новичка АПЛ Норвича Теэму Пукки вписал свое имя в историю турнира, отметившись голом в игре с Челси.

Форвард «Норвич Сити» Теэму Пукки повторил рекорд бывшего нападающего «Фулхэма» Павла Погребняка, забив пять мячей в первых трёх матчах английской Премьер-лиги. Согласно данным Squawka, это лучший показатель в истории турнира.

Свой пятый мяч в высшем английском дивизионе финский футболист забил в ворота «Челси» в матче 3-го тура, который в эти минуты проходит на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. На 30-й минуте он сделал счёт 2:2.

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В предыдущих двух турах Пукки забил три мяча в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) и отметился результативным ударом в матче с «Ливерпулем» (1:4).

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Погребняк дебютировал в АПЛ зимой 2012 года. В трёх первых матчах чемпионата Англии он забил по одному мячу в ворота «Сток Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» и отметился хет-триком в матче с «Вулверхэмптоном».

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Футбол, ФК Норвич, АПЛ, Новости футбола, Теему Пукки.
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