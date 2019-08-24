Клопп назвал главный недостаток лидера атаки Арсенала Обамеянга

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал сильные стороны форварда Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями перед центральным матчем 3-го тура АПЛ против "Арсенала".

Немецкий наставник отдельно выделил форварда "канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга, с которым они успешно сотрудничали во время работы в дортмундской "Боруссии". Под руководством Клоппа Обамеянг отметился 41 голом в 93 матчах, при этом проведя в центре нападения всего треть игр.

"У Обы нет настоящих слабых мест, за исключением его чувства стиля! Мы работали с ним еще четыре года назад и больше не поддерживаем контакт, но он был моим игроком, поэтому я слежу за его карьерой. Мне он нравится как человек, поэтому я рад, что у него все сложилось.

Он был вингером, когда переходил из "Сент-Этьена", и именно в этой роли мы поначалу его использовали. Затем нам внезапно потребовался 9-й номер, потому что Роберт Левандовски ушел от нас, и мы попробовали там Обу. Мы поняли, что он может быть очень хорош в качестве центрального нападающего. Его превращение не случилось в одно мгновение, но со временем он невероятно прибавил и стал голевой машиной.

Должен сказать, у него невероятный удар. Если добавить сюда его скорость, это делает его очень интересным оппонентом. Сейчас он снова играет на фланге по схеме 4-2-3-1, и это означает, что ему нужно в том числе и обороняться, но он готов к этому. Он очень хороший игрок", — цитирует Клоппа The Guardian.