Ворскла разгромила Колос из Ковалевки: видео голов

Пятый тур Favbet Лиги открывался матчем Колос — Ворскла. Полтавчане на выезде обыграли новичка лиги со счетом 3:0.
Гости повели в счете уже на 4-й минуте матча. Игорь Пердута воспользовался ошибкой защитников и протолкнул мяч в ворота Антона Яшкова.
После перерыва Пердута оформил дубль и увеличил преимущество Ворсклы. На 73-й минуте Юрий Коломоец установил окончательный счет встречи. Для нападающего это второй гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины.
После этой победы Ворскла набрала 7 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Favbet Лиги. Колос с 7 пунктами идет на 5-й позиции.
В следующем туре 31 августа Ворскла дома примет Александрию, а Колос на выезде сыграет с СК Днепр-1.