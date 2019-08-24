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Ворскла разгромила Колос из Ковалевки: видео голов

Ворскла разгромила Колос из Ковалевки: видео голов
16:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Ворскла

Новости спорта:Новичок Favbet Лиги не может победить уже в трех матчах кряду.

Пятый тур Favbet Лиги открывался матчем Колос — Ворскла. Полтавчане на выезде обыграли новичка лиги со счетом 3:0.

Гости повели в счете уже на 4-й минуте матча. Игорь Пердута воспользовался ошибкой защитников и протолкнул мяч в ворота Антона Яшкова.

После перерыва Пердута оформил дубль и увеличил преимущество Ворсклы. На 73-й минуте Юрий Коломоец установил окончательный счет встречи. Для нападающего это второй гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины.

После этой победы Ворскла набрала 7 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Favbet Лиги. Колос с 7 пунктами идет на 5-й позиции.

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В следующем туре 31 августа Ворскла дома примет Александрию, а Колос на выезде сыграет с СК Днепр-1.

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Чемпионат Украины, ФК Ворскла, УПЛ, ФК Колос.
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