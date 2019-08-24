Лэмпард добыл первую победу во главе Челси

Новости спорта:«Челси» обыграл «Норвич», впервые победив при Лэмпарде.

В матче 3-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» обыграл «Норвич Сити». Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Итоговый счёт матча — 3:2.

Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте. Автором результативного удара стал форвард синих Тэмми Абрахам. По прошествии ещё 3 минут счёт стал равным. У хозяев забил Тодд Кантвелл. На 17-й минуте Мэйсон Маунт во второй раз вывел гостей вперёд. Однако на 30-й минуте лучший бомбардир чемпионата Теэму Пукки, забив пятый мяч в АПЛ, восстановил паритет. Победу лондонцам принёс гол того же Абрахама на 68-й минуте.

Эта победа стала первой для Фрэнка Лэмпарда во главе «Челси». С 4 очками в активе его команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Норвич» (3) идёт 13-м.