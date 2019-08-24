Украинский защитник Кравец близок к переходу в Барселону

Новости спорта:Украинский крайний защитник Василий Кравец близок к переходу в каталонскую Барселону.

Защитник Василий Кравец может пополнить ряды Барселоны на правах аренды, подтвердили источники Football.ua. Во вторник-среду Василий должен подписать контракт с "блаугранас".

Скорее всего, в украинце "сине-гранатовые" видят усиление для своей второй команды, выступающей в третьей группе Сегунды B.

Кравец перешел в Леганес зимой из Луго, однако не сумел заиграть за полгода, проведя в Ла Лиге шесть матчей. Тренер "огурцов" Маурисио Пеллегрино считает, что Василий еще не готов играть в элитном дивизионе чемпионата Испании.

Также в Кравце заинтересованы шесть клубов из Сегунды, среди которых – Сарагоса, Малага и Луго.