Украинский защитник Кравец близок к переходу в Барселону

Защитник Василий Кравец может пополнить ряды Барселоны на правах аренды, подтвердили источники Football.ua. Во вторник-среду Василий должен подписать контракт с "блаугранас".
Скорее всего, в украинце "сине-гранатовые" видят усиление для своей второй команды, выступающей в третьей группе Сегунды B.
Кравец перешел в Леганес зимой из Луго, однако не сумел заиграть за полгода, проведя в Ла Лиге шесть матчей. Тренер "огурцов" Маурисио Пеллегрино считает, что Василий еще не готов играть в элитном дивизионе чемпионата Испании.
Также в Кравце заинтересованы шесть клубов из Сегунды, среди которых – Сарагоса, Малага и Луго.