Анчелотти прокомментировал работу Наполи на летнем трансферном рынке

Новости спорта:Наставник Наполи Карло Анчелотти прокомментировал трансферную компанию своего клуба.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти - о переходе в свою команду полузащитника Ирвинга Лосано. Напомним, что трансфер футболиста из ПСВ обошелся «Наполи» в 40 миллионов евро и стал рекордным для неаполитанцев.

«Мы стали более конкурентоспособными. Благодаря Лосано и другим нашим приобретениям уровень команды заметно вырос, и мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Клуб провел очень хорошее трансферное окно и потратил много денег. Я удовлетворен тем усилением, что получила команда.

Лосано – это игрок, за которым мы давно следили, и благодаря усердной работе клуба он с нами. Этот трансфер не был простым. Ирвинг однозначно добавит качества нашей команде. Он положен желания и воодушевления из-за перехода в «Наполи». Нам нравится это. Лосано – это футболист очень высокого качества», – цитирует Анелотти As.