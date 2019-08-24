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Фенербахче пытается подписать звездного защитника Баварии

Фенербахче пытается подписать звездного защитника Баварии
19:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник Баварии Жером Боатенг может перебраться в турецкий чемпионат.

Стамбульский «Фенербахче» проявляет интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» Жерому Боатенгу, утверждает Takvim.

По данным источника, турецкий клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Турки готовы платить игроку две трети от его оклада, который он получает в «Баварии». Мюнхенский клуб пока не дал ответа на это предложение.

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30-летний Боатенг родился в Западном Берлине в семье эмигранта из Ганы. Является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов. В 2014 году Боатенг стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

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ФК Фенербахче, ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Жером Боатенг.
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