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Клопп назвал главные задачи Ливерпуля на сезон

Клопп назвал главные задачи Ливерпуля на сезон
22:11 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал задачи Ливерпуля на грядущий сезон.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о готовности своей команды к матчу АПЛ против "Арсенала".

"Арсенал" является очень и очень сильным противником. Но это "Энфилд", это мы. Я с нетерпением жду начала встречи.

Обе команды, вероятно, сделают акцент на атакующих действиях, но я не знаю, как завершится этот матч. Возможно, "Арсенал" внесёт несколько изменений в стартовый состав, Пепе может появиться на поле с первых минут, или Джака. Может быть, ещё несколько изменений. У них есть отличные футболисты, очень скоростные атакующие игроки.

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Мы должны быть смелыми, должны сыграть в свой футбол, мы должны быть готовы к этой игре. Есть много вещей, которые мы должны сделать, поэтому я действительно с нетерпением жду начала матча. Сейчас наша задача - выйти на прошлогодний уровень.

Трансферы? Мне всё равно, когда окно закрывается, если оно закрывается одновременно для всех. Я был согласен с решением Премьер-лиги закрывать окно до начала сезона, но если для остального мира оно открыто, то в чём преимущество для Премьер-лиги? Некоторые топ-игроки всё ещё доступны для трансфера", - цитирует Клоппа сайт "Ливерпуля".

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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