Клопп назвал главные задачи Ливерпуля на сезон

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал задачи Ливерпуля на грядущий сезон.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о готовности своей команды к матчу АПЛ против "Арсенала".

"Арсенал" является очень и очень сильным противником. Но это "Энфилд", это мы. Я с нетерпением жду начала встречи.

Обе команды, вероятно, сделают акцент на атакующих действиях, но я не знаю, как завершится этот матч. Возможно, "Арсенал" внесёт несколько изменений в стартовый состав, Пепе может появиться на поле с первых минут, или Джака. Может быть, ещё несколько изменений. У них есть отличные футболисты, очень скоростные атакующие игроки.

Мы должны быть смелыми, должны сыграть в свой футбол, мы должны быть готовы к этой игре. Есть много вещей, которые мы должны сделать, поэтому я действительно с нетерпением жду начала матча. Сейчас наша задача - выйти на прошлогодний уровень.

Трансферы? Мне всё равно, когда окно закрывается, если оно закрывается одновременно для всех. Я был согласен с решением Премьер-лиги закрывать окно до начала сезона, но если для остального мира оно открыто, то в чём преимущество для Премьер-лиги? Некоторые топ-игроки всё ещё доступны для трансфера", - цитирует Клоппа сайт "Ливерпуля".