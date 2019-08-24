Наставник Арсенала: Дух и класс Ливерпуля – пример для нас

Новости спорта:Наставник Арсенал Унаи Эмери поделился эмоциями от предстоящего матча АПЛ против Ливерпуля.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поделился ожиданиями перед сегодняшним матчем 3-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Ливерпуль" — это очень хороший пример для нас. Думаю, у них есть выразительный стиль, а также очень, очень сильный характер. Они собирают трофеи. Думаю, мы тоже движемся к обретению сильного характера. Нам тоже нужно время. Думаю, в этом отношении преимущество на их стороне, но я очень ценю их работу.

Думаю, они играют удивительным образом. Их дух и класс поражают. Это та команда, которая может ощущать себя сильной.

Я хочу создать свой характер, свой стиль и шаг за шагом становиться сильнее по-своему. Каждый матч — это очень большая возможность проверить, где мы находимся. В субботу у нас будет удивительная возможность сделать что-нибудь важное, но мы знаем, что это будет сложно", — цитирует Эмери The Telegraph.

Матч "Ливерпуль" — "Арсенал" начнется в 19:30 по Киеву.