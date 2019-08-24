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Хавбек сборной Чили близок к возвращению в Серию А

Хавбек сборной Чили близок к возвращению в Серию А
18:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Чилийский хавбек Гари Медель близок к возвращению в итальянский чемпионат.

Как сообщает Calciomercato, чилиец Гари Медель привлек к себе внимание итальянской Болоньи.

Клуб Серии А рассматривают кандидатуру 32-летнего центрбека. Главным инициатором данной заинтересованности выступает технический директор Болоньи Вальтер Сабатини.

На данный момент Медель выступает за Бешикташ, с которым у него контракт до лета 2020-го, а рыночная стоимость защитника составляет 3,75 млн евро, по данным Transfermarkt.

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Медель выступал в Серии А, защищая цвета миланского Интера в период с 2014-го по 2017-й, после чего перебрался в свой нынешний клуб.

Ранее также сообщалось, что Болонья хочет подписать хавбека Олимпиакоса.

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ФК Бешикташ, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Гари Медель.
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