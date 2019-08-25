Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Олимпиком
Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Олимпиком
Ливерпуль уверенно обыграл Арсенал на "Энфилде"
Ливерпуль уверенно обыграл Арсенал на "Энфилде"
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)

Наставник Норвича - о матче с Челси: Мы были близки к успешному результату

Наставник Норвича - о матче с Челси: Мы были близки к успешному результату
02:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник клуба Норвич Даниэль Фарке поделился своими эмоциями после матча третьего тура АПЛ против Челси.

Главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:3).

«Мы были близки к успешному результату, но всё решили мелкие детали. Думаю, что ничья после первого тайма была справедливым итогом.

Были периоды, когда «Челси» оказывал давление и доминировал, но иногда нужно принять, что такая хорошая команда будет иметь преимущество. Мы попали в перекладину и создали несколько моментов, так что это была равная игра.

Интер заявил Икарди на чемпионат Италии, но под другим номером из-за Лукаку

В целом, арбитры не оказали решающего значения на результат, но я не согласен с тем, что в конце матча были компенсированы только пять минут. «Челси» – опытная команда и они тянули время. В последние несколько минут у двух их игроков были судороги, они делали вид, что получили травмы.

Я ожидал бы подобного от своих игроков, поэтому не виню соперника. Но если у нас есть VAR и травмы, пожалуйста, добавьте больше времени в конце матча", — приводит слова Фарке TEAMtalk со ссылкой BT Sport.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, ФК Норвич, АПЛ, Новости футбола, Даниэль Фарке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд: видео нокаута
03 МЮ сенсационно проиграл на своем поле Кристал Пэлас
04 Ван Дейк назвал лучшего игрока, с которым когда-либо играл
05 Экс-хавбеку Шахтера покорилось уникальное достижение в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь