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Шахтер официально объявил о переходе Лещука в турецкий клуб

Шахтер официально объявил о переходе Лещука в турецкий клуб
20:28 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский нападающий донецкого Шахтера Густаво Бланко-Лещук перебрался в турецкий чемпионат.

Форвард донецкого «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук перешел в «Антальяспор». Контракт футболиста с турецким клубом рассчитан на 4 года.

Напомним, к «Шахтеру» нападающий присоединился в начале 2017 года из львовских «Карпат». Дебютировал в составе «оранжево-черных» в матче 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой». Отметился голом на 26-й минуте и был признан лучшим футболистом поединка. Сезон-2018/19 провел на правах аренды в «Малаге». Всего за «Шахтер» Бланко Лещук сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 8 мячей.

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«ФК «Шахтер» благодарит Густаво за голы, самоотдачу и вклад в победы команды. Желаем успехов в новом клубе!», - говорится в заявлении «горняков».

Добавим, что в прошлом сезоне «Антальяспор» финишировал седьмым в турнирной таблице турецкой суперлиги и остался без еврокубков. Сезон 2019/20 команда начала с победы над «Гезтепе» (1:0).

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ФК Шахтер, Футбол, Чемпионат Турции, Новости футбола, Густаво Бланко-Лещук.
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