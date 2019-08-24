Энди Руис: С нетерпением жду возможности завершить карьеру Джошуа

Новости спорта:Мексиканский боксер Энди Руис поделился ожиданиями от реванша с британцем Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис поделился ожиданиями от реванша с британцем Энтони Джошуа.

"Джошуа был королем, но 1 июня я сверг его и вошел в историю как первый мексикано-американский чемпион мира в хэвивейте.

Теперь я с нетерпением жду возможности завершить его карьеру в пустыне. Я обещаю показать ему всю мощь мексиканского бокса в Саудовской Аравии", - написал Руис в своем Twitter.

Напомним, второй бой между Риусом и Джошуа должен состояться 7 декабря в Эд-Диръии ( Саудовская Аравия).