Ливерпуль уверенно обыграл Арсенал на "Энфилде"

Новости спорта:Ливерпуль уверенно обыграл лондонский Арсенал в центральном матче третьего тура чемпионата Англии.

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Ливерпуль - Арсенал 3:1

Голы: Матип, 41, Салах, 49 (с пенальти), 59 — Торрейра, 85

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 69) — Салах, Фирмино (Лаллана, 85), Мане (Окслейд-Чемберлен, 77)

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Монреаль — Уиллок, Джака, Гендузи (Мхитарян, 85) — Пепе, Обамеянг, Себальос (Торрейра, 61)

Предупреждения: Фабиньо - Давид Луис

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип, отличившийся на 41-й минуте после передачи хавбека Трента Александер-Арнольда. В начале второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти. На 58-й минуте Салах оформил дубль, голевой пас отдал защитник Фабиньо. В концовке матча мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра.

«Ливерпуль», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Арсенал» (6) занимает второе место.