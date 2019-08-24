Скачать
Суббота, 24.08.2019
Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Олимпиком
Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Олимпиком
Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)
Сборная Украины поздравила с Днем Независимости (Видео)
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой
Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой

Ливерпуль уверенно обыграл Арсенал на "Энфилде"

Смотрите фото (3)
Ливерпуль уверенно обыграл Арсенал на "Энфилде"
21:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ливерпуль уверенно обыграл лондонский Арсенал в центральном матче третьего тура чемпионата Англии.

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Ливерпуль - Арсенал 3:1

Голы: Матип, 41, Салах, 49 (с пенальти), 59 — Торрейра, 85

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 69) — Салах, Фирмино (Лаллана, 85), Мане (Окслейд-Чемберлен, 77)

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Монреаль — Уиллок, Джака, Гендузи (Мхитарян, 85) — Пепе, Обамеянг, Себальос (Торрейра, 61)

Предупреждения: Фабиньо - Давид Луис

Ювентус с победы над Пармой стартовал в Серии А

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип, отличившийся на 41-й минуте после передачи хавбека Трента Александер-Арнольда. В начале второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти. На 58-й минуте Салах оформил дубль, голевой пас отдал защитник Фабиньо. В концовке матча мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра.

МЮ сенсационно проиграл на своем поле Кристал Пэлас

«Ливерпуль», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Арсенал» (6) занимает второе место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова (Видео боя)
02 Ломаченко хочет наказать Лопеса, как Нурмагомедов - Макгрегора
03 Усик отказался от боев с россиянами Поветкиным и Федосовым
04 Свитолина с глубоким декольте встретилась с Майком Тайсоном на вечеринке в Нью-Йорке
05 Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь