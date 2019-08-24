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Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Олимпиком

Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Олимпиком
21:41 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Олимпик неожиданно для всех сумел отобрать очки у Динамо в выездном поединке пятого тура УПЛ.

Киевское Динамо в дебютном матче Алексея Михайличенко на посту главного тренера "бело-синих" не смогло обыграть главного аутсайдера УПЛ - донецкий Олимпик.

Динамо — Олимпик 1:1

Голы: Цыганков, 62 — Политыло, 52.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Шепелев (Де Пена, 79), Кадири — Цыганков, Родригес (Соль, 84), Вербич.

Олимпик: Бетим — Снурницын, Зотько (Трубочкин, 51), Гришко, Цымбалюк — Завийский, Драман, Пасич Е., Тейшера (Имери, 90+3), Политыло — Матар (Захеди, 90+5).

Предупреждения: Бурда, Кадар, Кадири — Завийский, Салу.

Удаления: Вербич, 85 (неспортивное поведение) — Гришко, 68 (грубая игра)

Старый-новый тренер "Динамо" Алексей Михайличенко провел свой первый матч в киевской команде - дебют пришелся на "Олимпик". И этот матч стал весьма скандальным, но обо всем по порядку.

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Первый тайм выдался ужасно скучным - свист болельщиков "Олимпийского" перед перерывом тому подтверждение. Зато во втором изрядно повеселело. Все началось с того, что "Олимпик" совершил перехват на чужой половине поля и в два паса доставил мяч в штрафную. Политыло после отличной передачи от Тейшейры метко пробил низом в правый угол - 0:1!

Правда, в счете "Олимпик" вел недолго - капитан "Динамо" Цыганков повел команду за собой и после стенки с Шепелевым нанес красивый удар по дуге в левый угол. Такое не берется - 1:1! И буквально тут же киевляне остались в большинстве, когда Романов ну очень спорно удалил капитана гостей Гришко за фол на Вербиче. Очередная красная для "Олимпика".

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Сложно сказать, почувствовал ли Романов, что удаление было "левоватым", но шанс сравнять составы представился 17 минут спустя. Вербич прямо на глазах у арбитра отмахнулся ногой от соперника и не оставил судье другого выбора - красная! Концовка выдалась нервной, судья добавил 5 минут, а играли целых 7, но "Олимпик" выстоял.

1:1 - дончане набирают первые очки в чемпионате. А дебют Михайличенко сложно назвать успешным.

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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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