Динамо сенсационно потеряло очки в игре с Олимпиком

Новости спорта:Олимпик неожиданно для всех сумел отобрать очки у Динамо в выездном поединке пятого тура УПЛ.

Киевское Динамо в дебютном матче Алексея Михайличенко на посту главного тренера "бело-синих" не смогло обыграть главного аутсайдера УПЛ - донецкий Олимпик.

Динамо — Олимпик 1:1

Голы: Цыганков, 62 — Политыло, 52.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Шепелев (Де Пена, 79), Кадири — Цыганков, Родригес (Соль, 84), Вербич.

Олимпик: Бетим — Снурницын, Зотько (Трубочкин, 51), Гришко, Цымбалюк — Завийский, Драман, Пасич Е., Тейшера (Имери, 90+3), Политыло — Матар (Захеди, 90+5).

Предупреждения: Бурда, Кадар, Кадири — Завийский, Салу.

Удаления: Вербич, 85 (неспортивное поведение) — Гришко, 68 (грубая игра)

Старый-новый тренер "Динамо" Алексей Михайличенко провел свой первый матч в киевской команде - дебют пришелся на "Олимпик". И этот матч стал весьма скандальным, но обо всем по порядку.

Первый тайм выдался ужасно скучным - свист болельщиков "Олимпийского" перед перерывом тому подтверждение. Зато во втором изрядно повеселело. Все началось с того, что "Олимпик" совершил перехват на чужой половине поля и в два паса доставил мяч в штрафную. Политыло после отличной передачи от Тейшейры метко пробил низом в правый угол - 0:1!

Правда, в счете "Олимпик" вел недолго - капитан "Динамо" Цыганков повел команду за собой и после стенки с Шепелевым нанес красивый удар по дуге в левый угол. Такое не берется - 1:1! И буквально тут же киевляне остались в большинстве, когда Романов ну очень спорно удалил капитана гостей Гришко за фол на Вербиче. Очередная красная для "Олимпика".

Сложно сказать, почувствовал ли Романов, что удаление было "левоватым", но шанс сравнять составы представился 17 минут спустя. Вербич прямо на глазах у арбитра отмахнулся ногой от соперника и не оставил судье другого выбора - красная! Концовка выдалась нервной, судья добавил 5 минут, а играли целых 7, но "Олимпик" выстоял.

1:1 - дончане набирают первые очки в чемпионате. А дебют Михайличенко сложно назвать успешным.