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Гол Гвардиолы помог Вальядолиду отобрать очки у Реала

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Гол Гвардиолы помог Вальядолиду отобрать очки у Реала
22:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мадридский Реал в домашнем матче против Вальядолида не смог заработать три очка.

В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.

Реал Мадрид – Вальядолид 1:1

Голы: Бензема, 82 — Гвардиола, 88.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Кроос, Каземиро — Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл — Бензема (Васкес, 89).

Вальядолид: Масип — Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Оливас, Салису, Начо Мартинес — Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Плано - Унал, Гвардиола.

Предупреждения: Сан-Эметерио — Кроос, Каземиро.

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Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема, отличившийся на 82-й минуте после передачи защитника Рафаэля Варана. Спустя шесть минут счёт сравнял форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола, голевой пас отдал нападающий Оскар Плано.

«Реал», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вальядолид» (4) — третье.

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В 3-м туре испанского первенства «Вальядолид» 31 августа на выезде сыграет с «Леванте», а «Реал» 1 сентября в гостях встретится с «Вильярреалом».

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, ФК Вальядолид, Новости футбола.
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