Гол Гвардиолы помог Вальядолиду отобрать очки у Реала

В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.
Реал Мадрид – Вальядолид 1:1
Голы: Бензема, 82 — Гвардиола, 88.
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Кроос, Каземиро — Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл — Бензема (Васкес, 89).
Вальядолид: Масип — Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Оливас, Салису, Начо Мартинес — Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Плано - Унал, Гвардиола.
Предупреждения: Сан-Эметерио — Кроос, Каземиро.
Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема, отличившийся на 82-й минуте после передачи защитника Рафаэля Варана. Спустя шесть минут счёт сравнял форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола, голевой пас отдал нападающий Оскар Плано.
«Реал», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вальядолид» (4) — третье.
В 3-м туре испанского первенства «Вальядолид» 31 августа на выезде сыграет с «Леванте», а «Реал» 1 сентября в гостях встретится с «Вильярреалом».