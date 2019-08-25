Десна поиздевалась над Александрией: видеообзор сумасшедшего матча

Новости спорта:Во втором матче игрового дня 24 августа в УПЛ встречались Александрия и черниговская Десна, ведущие борьбу за попадание в первую шестерку.

Как и подобает хозяевам, александрийцы сразу же после стартового свистка забрали мяч под свой контроль, но не спешили продвигаться к чужим воротам. Зато гости едва не довели свою первую же атаку до забитого гола, но Панькив справился с плотным ударом Калитвинцева. Стоит сказать, что этот момент был единственным опасным в первом тайме, команды откровенно не баловали болельщиков обилием ударов по воротам.

В одном из эпизодов мяч все же оказался в сетке ворот Панькива, но гол не был засчитан из-за фола в атаке. Подопечные Владимира Шарана проводили с мячом большую часть первой половины встречи, но никаких дивидендов команде это не приносило, не помогали даже подачи со стандартов. Сколько бы хозяева ни пытались вскрыть оборону соперника, в первой 45-минутке им это сделать так и не удалось. "Северяне" также не угрожали воротам Панькива, так что забитых голов до перерыва так и не было, команды не наиграли хотя бы на один, отправившись отдыхать с "нулями" на табло.

Видеообзор матча

Вторая половина встречи прошла в совсем ином ключе, связано это с ранним удалением Мирошниченко, получившего вторую желтую карточку. Дегтярев пробил в перекладину после подачи углового, А. Фаворов пытался добить мяч в сетку, но против него грубо сыграл Мирошниченко, за что был назначен пенальти. Д. Фаворов подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый — 0:1. Через несколько минут Дегтярев мог удвоить преимущество своей команды, но и в этот раз ему не повезло — мяч угодил в штангу после удара Максима головой.

Черниговчане продолжали контролировать ход игры, почти не отдавая мяч во владение сопернику, который пытался сравнять счет хотя бы благодаря заработанным стандартным положениям, но до хотя бы одного опасного момента у ворот Паста дело так и не дошло. Хозяева, наоборот, привезли гол в свои ворота — на 69-й минуте Дубра допустил грубую ошибку при передаче назад, подарив мяч Кузику, а Орест легко разобрался с Панькивым — 0:2.

После забитого гола "северяне" вновь на некоторое время отдали мяч Александрии, после чего забрали его себе и отправились на чужую половину поля с надеждой забить третий гол. Ближе к окончанию встречи игра успокоилась, из-за чего казалось, что голов больше не будет, но вышедший на замену Филиппов придерживался иного мнения. На 90-й минуте нападающий протащил мяч и нанес обводящий удар по воротам, Панькив дотянулся до мяча, но не спас свою команду — 0:3. В оставшееся время гости спокойно довели матч до логического завершения и отпраздновали уверенную победу, которая вывела команду на второе место. Александрия же пока не может похвастаться игровой формой в преддверии старта в Лиге Европы.

Александрия - Десна 0:3

Голы: Д. Фаворов, 50 (с пенальти), Кузик, 69, Филиппов, 90

Александрия: Панькив — Лучкевич (Стецьков, 78), Дубра, Шендрик, Мирошниченко — Протасов (Бухал, 52), Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало, Безбородько (Шастал, 56)

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Богданов (Домбровский, 80) — Калитвинцев (Конопля, 89), А. Фаворов, Кузик — Дегтярев (Филиппов, 68)

Предупреждения: Мирошниченко, Лучкевич, Банада, Шастал — Д. Фаворов, Богданов

Удаление: Мирошниченко, 48 (повторное предупреждение)

В 6-м туре Александрия сыграет с полтавской Ворсклой, а Десну ожидает матч против львовских Карпат.