Фантастический дубль Салаха похоронил Арсенал (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 3-го тура АПЛ Ливерпуль - Арсенал.

Ливерпуль без труда одержал очередную победу в АПЛ. В конце первого тайма Жоэль Матип открыл счет. После перерыва Мохамед Салах оформил дубль, на что "канониры" смогли ответить лишь голом Лукаса Торрейры.

Ливерпуль продолжил победную серию и стал единственной командой, которая идет без потерь – 9 баллов и единоличное лидерство в чемпионате. Арсенал потерпел первое поражение в чемпионате и занимает второе место, набрав 6 очков.\

Ливерпуль - Арсенал 3:1

Голы: Матип, 41, Салах, 49 (с пенальти), 59 — Торрейра, 85

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 69) — Салах, Фирмино (Лаллана, 85), Мане (Окслейд-Чемберлен, 77)

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Монреаль — Уиллок, Джака, Гендузи (Мхитарян, 85) — Пепе, Обамеянг, Себальос (Торрейра, 61)

Предупреждения: Фабиньо - Давид Луис