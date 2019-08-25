Бензема забил с разворота, Куртуа пропустил между ног: клуб украинца шокировал Реал (Видео)

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08:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 2-го тура чемпионата Испании Реал - Вальядолид.

Мадридский Реал в тяжелом матче против Вальядолида, казалось, сумел добыть победу, но все же упустил её.

"Королевский клуб" на протяжении всего матча атаковал, но сумел забить только на 82-й минуте. Не успели игроки столичного клуба нарадоваться, как пропустили ответный гол. Серхи Гвардиола пробил между ног Тибо Курута. Украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку на матч, но на поле не выходил.

Реал Мадрид - Вальядолид 1:1

Голы: Бензема, 82 — Гвардиола, 88.

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Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Кроос, Каземиро — Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл — Бензема (Васкес, 89).

Вальядолид: Масип — Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Оливас, Салису, Начо Мартинес — Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Плано - Унал, Гвардиола.

Предупреждения: Сан-Эметерио — Кроос, Каземиро.

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Футбол, Новости футбола, Реал - Вальядолид.
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