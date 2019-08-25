Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола

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08:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу Динамо - Олимпик.

Вничью (1:1) завершился в субботу, 24 августа, футбольный матч 5-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком".

Мячи на столичном НСК "Олимпийский" забили Виктор Цыганков (62-я минута) - у киевлян; Сергей Политыло (52) - у донетчан.

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Вчера, 24 августа, состоялись еще два поединка. Полтавская "Ворскла" со счетом 3:0 победила ковалевский "Колос". Дубль на "Оболонь-Арене" в Киеве сделал хавбек полтавчан Игорь Пердута, который расписался в воротах дебютантов высшего дивизиона на 4-й и 54-й минутах. Третий мяч на 73-й минуте забил форвард Юрий Коломоец.

Черниговская "Десна" также 3:0 обыграла "Александрию". Мячи на арене "Ника" в Александрии забили Денис Фаворов (50, с пенальти), Орес Кузык (69) и Александр Филиппов (90+1).

Как информировало агентство, поединок 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол, Видео, УПЛ, Новости футбола, "Динамо" – "Олимпик".
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