Роскошный гол Джеймса, ошибка Де Хеа: Манчестер Юнайтед позорно проиграл дома (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 3 тура АПЛ Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас.

После выездной ничьи против Вулверхэмптона Манчестер Юнайтед с оптимизмом принимал Кристал Пэлас, который традиционно плохо проводи начало сезона. Манкунианцы с первых минут завладели инициативой и пытались взломать массированную оборону соперника. Подопечные Ходжсона вовсе не стеснялись обороняться всем составом.

Первый момент возник на исходе пятнадцати минут игры, когда Дэниел Джеймс оказался расторопнее всех на дальней штанге и пробил, но мяч угодил в противника. "Красные дьяволы" продолжали поиск ключей к обороне соперника, а "орлы" наконец-то начали огрызаться.

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:2

Голы: Джеймс, 89 — Айю, 32, ван Аанхолт, 90+3

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Янг, 34) — Мактоминeй (Мата, 85), Погба — Джеймс, Лингард (Гринвуд, 56), Рашфорд — Мартиаль.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Кэхилл, Келли, Ван Аанхольт — МакАртур, Миливоевич, Куяте (Маккарти, 83), — Заа, Айю (Бентеке, 75), Шлупп (Таунсенд, 80).

Предупреждения: Ван-Биссака, Джеймс — Миливоевич, Кэхилл, Заа, Гуаита.

На 70-й минуте Маркус Рашфорд не реализовал пенальти (штанга).

В не самом опасном эпизоде Линделеф проиграл "второй этаж" Шлуппу, а Айю не оставил шансов Де Хеа в ближнем бою. Сразу же после этого Эшли Янг заменил Люка Шоу, который, кажется, повредил заднюю поверхность бедра. Уже через пару минут хозяева могли вновь вынимать мяч из сетки, но Де Хеа показал отличную реакцию.

Вплоть до финального свистка команды много боролись, толкались, но опасные моменты так и не создали. В начале второго тайма по игре Манчестер Юнайтед была заметна заряженность на победный результат. Поль Погба стал сразу же активнее перемещаться в центре поля и искать коридоры для передач. А вот у Лингарда игра не ладилась — Джесси иногда и мяч остановить не мог.

Спустя десять минут от начала тайма Мартиаль оказался на газоне в чужой штрафной, нос висток арбитра промолчал. Впрочем в середине второй половины игры арбитр все-таки указал на "точку" за фол против Мактоминея. Споров о том, кто будет пробивать, не было. Рашфорд уверенно взял мяч и плотным ударом послал его в штангу.

Подопечные Роя Ходжсона облюбовали газон Олд Траффорд, очень им нравилось лежать на футбольном покрытии, что постоянно сбивало тем поединка. В конце матча счет все-таки стал равным, когда Манкунианцы разорвали оборону противника в несколько пасов, а Джеймс роскошным ударом послал мяч в верхний угол. 1:1.

Казалось, что "красные дьяволы" смогут выдать камбэк, который очень поможет Оле-Гуннару Солскьяеру в будущем, но нет. Погба потерял мяч в центре, что привело к выпаду соперника. Как итог, Ван Аанхолт подхватил мяч в чужой штрафной и прошил Де Хеа в ближний угол ворот. 1:2. Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение МЮ.