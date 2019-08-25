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"Лучше обратиться к гадалке": Тренер Динамо рассказал, когда команда будет в Лиге чемпионов

"Лучше обратиться к гадалке": Тренер Динамо рассказал, когда команда будет в Лиге чемпионов
09:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал ничью в своем первом матче во главе команды.

Алексей Михайличенко впервые после возвращения на пост главного тренера Динамо выступил на послематчевой пресс-конференции. Его команда не смогла одержать победу против Олимпика.

"Сейчас я говорю не об игре, а о результате. Есть разочарование именно от результата, но я понимаю, что это футбол, и счет мог быть любым. Что касается самой игры в исполнении Динамо, первый тайм получился не таким, как мы все ожидали, настраивались и договаривались: не было тех скоростей и той динамики, которые хотелось бы видеть. До перерыва оборонительные кордоны, которые выстроил Олимпик, мы проходили с большим трудом, почти не угрожая воротам соперника".

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"Второй тайм был намного более интенсивным и интересным. Еще до удаления мы включили нужные скорости. После того, как Олимпик остался в меньшинстве, естественно, нам стало немного полегче, поскольку контригры, как таковой, уже не было. Но ситуация, в которую мы попали, пропустив мяч в достаточно простом эпизоде, заставляла нас отыгрываться. Я благодарен ребятам за то, что они не остановились и до 95-й минуты боролись, пытаясь вырвать победу, которая нам была очень нужна. К сожалению, мы ее не добились. Думаю, нет смысла говорить о том, насколько закономерен результат, поскольку футбол всегда непредсказуем".

"Как я уже говорил, первый тайм у нас не получился. Отдавали себе отчет в том, что Олимпик закроется и будет защищаться большими силами, а для того, чтобы расшатать эту оборону, нужно сделать очень много движений, быстро работать с мячом – как раз это и не получилось, поскольку не хватало тех скоростей, которые мы требуем. Когда во втором тайме мы немного прибавили, тактически все стало на свои места. Еще очень важна реализация и индивидуальное мастерство – этого никто не отменял. Над этими компонентами нужно работать в тренировочном процессе".

Михайличенко ответил на вопрос, когда же в Динамо будет команда, которая будет достойна играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

"С этим вопросом вам лучше обратиться к гадалке. Результат может быть любым. В том, что в сегодняшней игре мы стремились победить, ни у кого нет сомнений. Также мы стремимся выиграть чемпионат Украины и попасть в Лигу чемпионов. Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее".

Михайличенко в своем первом матче принял решение выпустить в основе Мохаммеда Кадири. Кроме того, даже на скамейке не оказалось Беседина. 

"Кадири мы покупали именно на эту позицию, хотя он может играть и центрального защитника, и опорного полузащитника. Нам показалось, что он будет эффективен именно на этом месте, потому и наигрывали его там на протяжении этой недели. Его появление на поле было осмысленным. На мой взгляд, после длительного перерыва, в течение которого он не играл, Кадири провел достаточно хороший матч. Конечно, он может еще лучше, в обороне он справился хорошо, но в том, что касается начала атак, над этим еще нужно поработать".

"Относительно Беседина, это была непростая ситуация, мы исходили из того, как можно изменить и подстраховать каждую позицию. Беседин постоянно работает с нами, он находится в обойме, и у него обязательно еще будет возможность доказать свои права на место в основном составе. Пока мы посчитали, что Родригес и Соль выглядят лучше".

Не сыграл в матче и Николай Шапаренко, который в этом сезоне не попадал в состав и у Александра Хацкевича.

"Мы рассчитываем на всех. В команде хорошая конкуренция. Не попали в заявку Пиварич, Беседин, Цитаишвили, Шапаренко. Это жизнь, нужно быть лучшим не только в моментах игры, но и на тренировках. За свое место в основном составе нужно бороться. У меня был с Колей разговор, думаю, он составит конкуренцию. Когда он будет лучшим, тогда и будет играть".

Михайличенко в своем первом матче принял решение выпустить в основе Мохаммеда Кадири. Кроме того, даже на скамейке не оказалось Беседина. 
"Кадири мы покупали именно на эту позицию, хотя он может играть и центрального защитника, и опорного полузащитника. Нам показалось, что он будет эффективен именно на этом месте, потому и наигрывали его там на протяжении этой недели. Его появление на поле было осмысленным. На мой взгляд, после длительного перерыва, в течение которого он не играл, Кадири провел достаточно хороший матч. Конечно, он может еще лучше, в обороне он справился хорошо, но в том, что касается начала атак, над этим еще нужно поработать".
"Относительно Беседина, это была непростая ситуация, мы исходили из того, как можно изменить и подстраховать каждую позицию. Беседин постоянно работает с нами, он находится в обойме, и у него обязательно еще будет возможность доказать свои права на место в основном составе. Пока мы посчитали, что Родригес и Соль выглядят лучше".
Не сыграл в матче и Николай Шапаренко, который в этом сезоне не попадал в состав и у Александра Хацкевича.
"Мы рассчитываем на всех. В команде хорошая конкуренция. Не попали в заявку Пиварич, Беседин, Цитаишвили, Шапаренко. Это жизнь, нужно быть лучшим не только в моментах игры, но и на тренировках. За свое место в основном составе нужно бороться. У меня был с Колей разговор, думаю, он составит конкуренцию. Когда он будет лучшим, тогда и будет играть".

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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол, Видео, Алексей Михайличенко, Новости футбола, "Динамо" – "Олимпик".
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