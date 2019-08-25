У Роналду украли гол в Парме (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 1-го тура итальянской Серии А Парма - Ювентус.

Встреча прошла в Парме на стадионе "Эннио Тардини" и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини на 21-й минуте после передачи партнёра по обороне Алекса Сандро. В середине первого тайма мяч в ворота "Пармы" отправил форвард туринцев Криштиану Роналду, однако арбитр отменил гол португальца после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд.

Во 2-м туре чемпионата Италии "Ювентус" 31 августа на своём поле примет "Наполи", а "Парма" 1 сентября в гостях сыграет с "Удинезе".

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