Джорджина Родригес рассказала о первой встрече с Роналду

Новости спорта:Джорджина Родригес рассказала о своей семье.

Девушка форварда Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес впервые рассказала о своей любви к Роналду и о том, как ей нравится его соблазнять. Об этом она рассказала в интервью The Sun.

Быть девушкой такого знаменитого человека нелегко, но я бы не изменила свою жизнь. То, что я чувствую к нему, сильнее всего, любого давления. Вместе мы сильнее и у нас есть взаимное восхищение.

Но соблазнять и мечтать так важно. Я всегда сплю в нижнем белье и предпочитаю сексуальное нижнее белье. Это удобно, сексуально и романтично. В нем есть все, и это сделает вашего мужчину счастливым.

Наша первая встреча была в магазине Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Несколько дней спустя мы снова увидели друг друга на мероприятии другого бренда. Тогда мы могли поговорить в непринужденной обстановке вне моей работы. Это была любовь с первого взгляда для обоих.

Я стараюсь быть дома больше времени. Я провожу много времени со своими детьми. Больше, чем большинство матерей. В доме есть рабочие места, которые облегчают работу из дома. В моей работе хорошо то, что я могу загружать фотографии из дома, а рекламные кампании проходят максимум два дня подряд.

С Криштиану я не из-за денег. У меня есть самое большое богатство, которое вы можете иметь - это здоровая и счастливая семья. Мой отец скончался несколько месяцев назад, и после его продолжительной болезни я поняла, что действительно важно одно - здоровье. Это моя самая большая роскошь. Без здоровья мы ничто. Мне дает покой и счастье понимание, что у нас все хорошо.

Экономическое богатство - это хорошо, оно помогает со многими вещами, но также создает проблемы. Вы должны много чего контролировать. Иногда нелегко иметь дело с деньгами. Это не дает вам счастья. Это помогает, но это не все в жизни", - рассказала Джорджина.