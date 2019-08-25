Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)

Спортдир Ювентуса назвал причину, по которой туринцы не купили Икарди

Спортдир Ювентуса назвал причину, по которой туринцы не купили Икарди
14:58 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий миланского Интера Мауро Икарди скорее всего не перейдет в туринский Ювентус.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что клуб провел хорошую трансферную политику летом и не нуждается в форварде Интера Мауро Икарди.

"Трудно улучшить наш состав, но мы считаем, что преуспели в это трансферное окно. Мы укрепили те позиции, которые нужно было укрепить".

"В атаку вернулся Игуаин, он отличный нападающий. И давайте не будем забывать, что у нас есть Криштиану Роналду".

"Икарди? Мы очень довольны нападающими, которые у нас есть. У нас есть форварды международного уровня, у нас есть игроки, у которых, если учесть голы, которые они забили в своей карьере, цифры действительно впечатляют. Я думаю, что этого более чем достаточно", — сказала Паратичи Sky Sport Italia.

Криштиану Роналду купил впечатляющее здание

Ранее сообщалось, что Икарди и вовсе получил новый игровой номер в Интере и может остаться в команде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Футбол, Чемпионат Италии, Мауро Икарди, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд. Видео боя
03 Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
04 Ковалев - Ярд: видео нокаута
05 Нокаут за 30 секунд: олимпийский призер жестко вырубил соперника (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь