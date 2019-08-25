Спортдир Ювентуса назвал причину, по которой туринцы не купили Икарди

Новости спорта:Нападающий миланского Интера Мауро Икарди скорее всего не перейдет в туринский Ювентус.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что клуб провел хорошую трансферную политику летом и не нуждается в форварде Интера Мауро Икарди.

"Трудно улучшить наш состав, но мы считаем, что преуспели в это трансферное окно. Мы укрепили те позиции, которые нужно было укрепить".

"В атаку вернулся Игуаин, он отличный нападающий. И давайте не будем забывать, что у нас есть Криштиану Роналду".

"Икарди? Мы очень довольны нападающими, которые у нас есть. У нас есть форварды международного уровня, у нас есть игроки, у которых, если учесть голы, которые они забили в своей карьере, цифры действительно впечатляют. Я думаю, что этого более чем достаточно", — сказала Паратичи Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Икарди и вовсе получил новый игровой номер в Интере и может остаться в команде.