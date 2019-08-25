Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)

Возвращение Неймара в Барселону может зависеть от Дембеле

Возвращение Неймара в Барселону может зависеть от Дембеле
15:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселона не оставляет попыток вернуть Неймара в каталонский клуб.

Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее время снова попытается заполучить нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Сине-гранатовые предложат парижанам два варианта сделки, сообщает Le Parisien.

«Барселона» готова заплатить за аренду Неймара € 40 млн и отдать вингера команды Усмана Дембеле. Сумма необязательного выкупа в таком случае будет составлять € 170 млн. Помешать трансферу может Дембеле, не желающий покидать стан каталонцев.

Главная звезда атаки Ливерпуля покинет клуб будущим летом

При втором варианте сине-гранатовые заплатят за аренду 27-летнего бразильца € 40 млн и будут обязаны его выкупить за € 170 млн в конце сезона.

Коутиньо эмоционально прокомментировал дебют в составе Баварии

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Усман Дембеле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд. Видео боя
03 Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
04 Ковалев - Ярд: видео нокаута
05 Нокаут за 30 секунд: олимпийский призер жестко вырубил соперника (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь