Коутиньо эмоционально прокомментировал дебют в составе Баварии

Новости спорта:Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо поделился своими эмоциями после дебюта в составе мюнхенской Баварии.

Благодаря хет-трику Роберта Левандовски мюнхенская "Бавария" легко обыграла "Шальке-04" (3:0) в рамках второго тура чемпионата Германии.

За "Баварию" дебютировали Филиппе Коутиньо, Иван Перишич и Люка Эрнандес, но их игровая презентация осталась в тени польского гения.

- Я очень рад своему дебюту, - цитирует Коутиньо клубная пресс-служба. - Мы победили, поэтому это был хороший вечер. Первые впечатления очень хорошие. "Бавария" - огромный клуб с великолепными возможностями. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три-четыре дня и совершенно точно должен стать лучше. Я буду усердно работать.