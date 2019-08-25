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Коутиньо эмоционально прокомментировал дебют в составе Баварии

Коутиньо эмоционально прокомментировал дебют в составе Баварии
15:11 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо поделился своими эмоциями после дебюта в составе мюнхенской Баварии.

Благодаря хет-трику Роберта Левандовски мюнхенская "Бавария" легко обыграла "Шальке-04" (3:0) в рамках второго тура чемпионата Германии.

За "Баварию" дебютировали Филиппе Коутиньо, Иван Перишич и Люка Эрнандес, но их игровая презентация осталась в тени польского гения.

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- Я очень рад своему дебюту, - цитирует Коутиньо клубная пресс-служба. - Мы победили, поэтому это был хороший вечер. Первые впечатления очень хорошие. "Бавария" - огромный клуб с великолепными возможностями. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три-четыре дня и совершенно точно должен стать лучше. Я буду усердно работать.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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