Бавария разгромила Шальке во втором туре Бундеслиги

Новости спорта:Действующий чемпион Бундеслиги Бавария одержала разгромную победу над Шальке во втором туре чемпионата.

В матче 2-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила гельзенкирхенский «Шальке-04» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».

"Шальке" - "Бавария" 0:3

Голы: Левандовски 20 (пен.), Левандовски 50, Левандовски 75

"Шальке": Нюбель – Кенни, Стамбули, Настасич, Очипка – Калиджури, Маккенни, Маскарель (Сане 59) – Бургшталлер, Харит (Меркан 86), Раман (Кутуджу 51)

"Бавария": Нойер – Алаба, Лукас Эрнандес (Хави Мартинес 77), Зюле, Павар – Толиссо, Киммих, Мюллер (Коутиньо 57) – Коман, Левандовски, Гнабри (Перишич 57)

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. В начале второго тайме он же увеличил разрыв в счёте. На 75-й минуте Левандовски довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кингсли Коман.

«Бавария», набрав четыре очка, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Шальке-04» — на 12-м месте в таблице.

В 3-м туре «Бавария» дома сыграет с «Майнцем». «Шальке-04» на своём поле встретится с «Гертой». Оба матча состоятся 31 августа.