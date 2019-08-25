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Пеп Гвардиола назвал лучших тренеров в истории футбола

Пеп Гвардиола назвал лучших тренеров в истории футбола
15:35 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола назвал лучших тренеров в истории футбола по его мнению.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил на вопрос: является ли он лучшим тренером за всю историю.

- Точно нет. Мне кажется, лучший тренер должен изменить культуру. Арриго Сакки сделал это в Италии. Йохан Круифф изменил два клуба, включая Барселону. Сэр Алекс Фергюсон вывел Манчестер Юнайтед на абсолютно другой уровень. Жозе Моуринью побеждал в разных странах. Я тоже являюсь частью этого, не буду отрицать. Мы завоевали 28 трофеев за 11 лет, это много. Но нельзя судить только по количеству титулов.

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Что мне нравится больше: играть или тренировать? Играть. Нет ничего лучше, когда у тебя есть мяч и ты можешь отдать передачу. Я никогда не забивал много. В отличии от тренеров, игроки после тренировки просто идут домой и забывают обо всем. Это нельзя сравнивать. Но карьера тренера позволяет остаться в футболе, в этом невероятном деле.

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Александр Зичненко имеет все шансы принять участие в матче третьего тура АПЛ, в котором Манчестер Сити сыграет с Борнмутом. К слову, предлагаем вам ознакомиться с прогнозами букмекеров на данный поединок.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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