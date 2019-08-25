РБ Лейпциг продлил контракт с ведущим форвардом клуба

Казалось, что переход Тимо Вернера в Баварию на правах свободного агента следующим летом неизбежен, но "быки" смогли убедить нападающего.
Timo Werner has extended his contract until 2023!
#DieRotenBullen #Werner2023 pic.twitter.com/wEHC4K2qgl
— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 25, 2019
Тимо Вернер подписал новый контракт с Лейпцигом, сообщает официальный твиттер клуба. Срок действия соглашения рассчитан до лета 2023-го года.
В прошлом сезоне нападающий провел 37 поединков, в которых отметился 19 голами и 10 результативными передачами.