РБ Лейпциг продлил контракт с ведущим форвардом клуба

Новости спорта:Нападающий сборной Германии Тимо Вернер продлил свой контракт с Лейпцигом.

Казалось, что переход Тимо Вернера в Баварию на правах свободного агента следующим летом неизбежен, но "быки" смогли убедить нападающего.

Тимо Вернер подписал новый контракт с Лейпцигом, сообщает официальный твиттер клуба. Срок действия соглашения рассчитан до лета 2023-го года.

В прошлом сезоне нападающий провел 37 поединков, в которых отметился 19 голами и 10 результативными передачами.