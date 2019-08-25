Названы самые популярные футболисты АПЛ в Instagram

Новости спорта:Названы самые популярные футболисты английской Премьер лиги в социальной сети Instagram.

Instagram - самая популярная социальная сеть среди футболистов. Цифровое агентство Tank подсчитало, что самыми популярными футболистами АПЛ в этой соц сети являются игроки Манчестер Юнайтед, у которых в сумме 109 миллионов поклонников. А главной звездой по количеству подписчиков стал Поль Погба - 37,7 миллионов подписчиков.

На втором месте по популярности игроков в Instagram оказался Ливерпуль - 85,2 миллиона, из которых 30,2 миллиона подписаны на Мохамеда Салаха.

Третье место занял Манчестер Сити, на футболистов которого подписаны 74,3 болельщика. Самым популярным "горожанином" является Габриэль Жезус, имея на своем счету 13,2 миллиона фолловеров.

Четвертое место занимает Арсенал - 74 миллиона, пятое - Челси с 43,5 миллионами, шестое - Тоттенхэм с 33,5 миллионами подписчиков.