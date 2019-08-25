Наполи готовит отпустить сразу троих игроков клуба

Новости спорта:Вице-чемпион Италии Наполи готовит продажу нескольких футболистов команды, на которых не рассчитывает главный тренер.

"Наполи" готов отдать в аренду Адама Унаса, Влада Кирикеша и ведет переговоры по трансферу Лоренцо Тонелли. Первый интересен французской "Ницце", второй - "Сассуоло", а третий - "Фиорентине". По информации Sportitalia, партенопейцы под руководством Карло Анчелотти намерены сократить состав команды.

Как сообщает издание, у Унаса не будет возможности попадать в состав команды после перехода Лосано, поэтому, вероятнее всего, алжирца отправят в аренду. Тем не менее, "Наполи" не намерен продавать игрока, так как планирует вернуть его в будущем.

Кирикеш интересен "Сассуоло", а что касается Тонелли, он еще пока не согласился на условия "Фиорентины".

Напомним, что главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти остался доволен переходом в клуб полузащитника Ирвинга Лосано. Трансфер футболиста из ПСВ обошелся "Наполи" в 40 миллионов евро и стал рекордным для неаполитанцев.