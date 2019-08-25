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Наполи готовит отпустить сразу троих игроков клуба

Наполи готовит отпустить сразу троих игроков клуба
17:47 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вице-чемпион Италии Наполи готовит продажу нескольких футболистов команды, на которых не рассчитывает главный тренер.

"Наполи" готов отдать в аренду Адама Унаса, Влада Кирикеша и ведет переговоры по трансферу Лоренцо Тонелли. Первый интересен французской "Ницце", второй - "Сассуоло", а третий - "Фиорентине". По информации Sportitalia, партенопейцы под руководством Карло Анчелотти намерены сократить состав команды.

Как сообщает издание, у Унаса не будет возможности попадать в состав команды после перехода Лосано, поэтому, вероятнее всего, алжирца отправят в аренду. Тем не менее, "Наполи" не намерен продавать игрока, так как планирует вернуть его в будущем.

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Кирикеш интересен "Сассуоло", а что касается Тонелли, он еще пока не согласился на условия "Фиорентины".

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Напомним, что главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти остался доволен переходом в клуб полузащитника Ирвинга Лосано. Трансфер футболиста из ПСВ обошелся "Наполи" в 40 миллионов евро и стал рекордным для неаполитанцев.

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ФК Наполи, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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