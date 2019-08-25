Новичок Арсенала: Я перешел сюда, чтобы бороться за титул в АПЛ

Новости спорта:Центральный защитник сборной Бразилии Давид Луис считает, что Арсенал может бороться за титул в АПЛ.

Защитник Арсенала Давид Луис рассказал о своих целях в новом клубе и поделился мнением о поражении от Ливерпуля (1:3) в матче 2-го тура АПЛ.

"Наш клуб обладает потенциалом, чтобы выступать так же ярко, как и в прошлом. Я перешел сюда, чтобы бороться за титул в АПЛ и за другие трофеи".

"Я намерен пытаться показывать свою лучшую игру каждый день и помогать всем поверить в это, потому что у нас есть большой потенциал. В футболе главное итоговый результат, а не начало, мы будем сражаться до конца".

"Играть на Энфилде всегда тяжело. Не многим командам удается зарабатывать там очки. Нужно обращать внимание на позитивные моменты и думать о будущем", – приводит слова Давида Луиса Sky Sports.

Напомним, Давид Луис перешел в Арсенал этим летом из Челси за сумму около 10 миллионов евро.