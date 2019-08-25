Чемпион мира и экс-муж Памелы Андерсон в шаге от перехода в Фенербахче

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18:18 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший защитник Марселя Адиль Рами может перебраться в турецкий чемпионат.

Турецкий "Фенербахче" подтвердил информацию о том, что защитник Адиль Рами ведет переговоры о подписании контракта с клубом. Француз покинул "Марсель" этим летом по окончании соглашения и прибыл в Стамбул для прохождения медосмотра и проведения окончательных переговоров.

"Французский защитник Адиль Рами прибудет сегодня в Турцию, чтобы начать переговоры с нашим клубом", - говорится в заявлении "Фенербахче" в соцсетях. - Мы начнем переговоры о подписании контракта после того, как игрок пройдет медосмотр».

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Ранее Рами защищал цвета французского "Лилля", испанских "Валенсии" и "Севильи", а также итальянского "Милана". Напомним, что Рами является чемпионом мира 2018 в составе сборной Франции.

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ФК Фенербахче, Футбол, Адиль Рами, Чемпионат Турции, Новости футбола.
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