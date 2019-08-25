Форвард Ман Сити не сможет играть в футбол более месяца

Новости спорта:Форвард сборной Бразилии Габриэль Жезус ближайший месяц не сыграет в составе Ман Сити по причине травмы.

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус выбыл не менее чем на месяц из-за травмы.

По информации журналиста Сэма Ли, бразилец повредил подколенное сухожилие, о чем написал в Twitter.

Ожидается, что на поле Жезус сможет вернуться после перерыва на матчи сборных. Вероятно, футболист будет готов сыграть в матче пятого тура АПЛ против Норвича, который состоится 14 сентября.

Отметим, что по результатам третьего тура АПЛ Манчестер Сити занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от Ливерпуля.

Напомним, что в межсезонье Манчестер Сити был готов расстаться с Жезусом ради Неймара.