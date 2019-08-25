Дубль Агуэро помог Ман Сити одержать уверенную победу над Борнмутом (Фото)

Новости спорта:Подопечные Пепа Гвардиолы без проблем обыграли Борнмут в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии.

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.

Борнмут — Манчестер Сити 1:3

Голы: Х. Уилсон, 45+3 — Агуэро, 15, 64, Стерлинг, 43

Борнмут: Рэмсдейл — Смит (Айб, 68), Мифем, С. Кук, Аке, Дэниелс (Х. Уилсон, 36) — Кинг, Лерма, Биллинг, Фрейзер — К. Уилсон (Соланке, 69)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Канселу, 90), Отаменди, Ляпорт, Зинченко — Де Брюйне, Гюндоган (Родри, 58), Д. Силва — Б. Силва (Марез, 79), Агуэро, Стерлинг

Предупреждения: Лерма — Уокер, Эдерсон, Отаменди

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Кевин де Брёйне. На 43-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы.

Перед самым свистком на перерыв хозяева сократили разрыв в счёте благодаря голу Гарри Уилсона. В середине второго тайма окончательный счёт установил Агуэро, оформивший дубль. Голевой передачей вновь отметился Сильва.

«Манчестер Сити», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Борнмут» (4) — на 10-м месте.