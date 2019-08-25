Роскошный гол Будковского с углового принес Заре победу над Карпатами (Видео)

Новости спорта:Луганская Заря минимально обыграла львовские Карпаты в поединке пятого тура чемпионата Украины по футболу.

Единственный забитый мяч решил судьбу матча 5-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Зарей". Луганчане даже после непростого еврокубкового вояжа в Испанию выглядели сегодня лучше хозяев поля и добыли заслуженную победу.

Чемпионат Украины. 5-й тур.

"Карпаты" - "Заря" 0:1

Голы: Будковский, 58 (0:1)

"Карпаты": Пидкивка; Мартенс М.; Ковтун; Дубинчак; Вербный Н.; Халл; Ди Франко (Жоао Диого, 72); Клёц (Войкович, 79); Вакуленко; Гуцуляк; Понде (Лейоус, 72)

"Заря": Шевченко Н.; Белый; Иванисеня; Каменюка (Тымчик, 90); Кочергин В.; Михайличенко Б.; Хомченовский; Чеберко; Юрченко Вл. (Арвеладзе Л., 77); Будковский; Русин Н. (Лунев, 70)

Предупреждения: Ди Франко, 67; Понде, 67 - Каменюка, 52; Иванисеня, 67; Хомченовский, 79; Белый, 85

Автором гола в составе "Зари" стал Филипп Будковский - на 58-й минуте форвард головой замкнул подачу с углового и послал мяч в правый угол ворот Пидкивки. "Карпаты" же заиграли по-настоящему активно лишь в завершающей части поединка, но их действий в атаке не хватило для ответного мяча. 0:1 - третий подряд выездной успех подопечных Виктора Скрипника в нынешнем сезоне.