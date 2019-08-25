Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)

Роскошный гол Будковского с углового принес Заре победу над Карпатами (Видео)

Роскошный гол Будковского с углового принес Заре победу над Карпатами (Видео)
19:24 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Луганская Заря минимально обыграла львовские Карпаты в поединке пятого тура чемпионата Украины по футболу.

Единственный забитый мяч решил судьбу матча 5-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Зарей". Луганчане даже после непростого еврокубкового вояжа в Испанию выглядели сегодня лучше хозяев поля и добыли заслуженную победу.

Чемпионат Украины. 5-й тур.

"Карпаты" - "Заря" 0:1

Голы: Будковский, 58 (0:1)

"Карпаты": Пидкивка; Мартенс М.; Ковтун; Дубинчак; Вербный Н.; Халл; Ди Франко (Жоао Диого, 72); Клёц (Войкович, 79); Вакуленко; Гуцуляк; Понде (Лейоус, 72)

"Заря": Шевченко Н.; Белый; Иванисеня; Каменюка (Тымчик, 90); Кочергин В.; Михайличенко Б.; Хомченовский; Чеберко; Юрченко Вл. (Арвеладзе Л., 77); Будковский; Русин Н. (Лунев, 70)

Предупреждения: Ди Франко, 67; Понде, 67 - Каменюка, 52; Иванисеня, 67; Хомченовский, 79; Белый, 85

Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола

Автором гола в составе "Зари" стал Филипп Будковский - на 58-й минуте форвард головой замкнул подачу с углового и послал мяч в правый угол ворот Пидкивки. "Карпаты" же заиграли по-настоящему активно лишь в завершающей части поединка, но их действий в атаке не хватило для ответного мяча. 0:1 - третий подряд выездной успех подопечных Виктора Скрипника в нынешнем сезоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Чемпионат Украины, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд. Видео боя
03 Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
04 Нокаут за 30 секунд: олимпийский призер жестко вырубил соперника (Видео)
05 Ломаченко заговорил о завершении карьеры (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь