Директор Милана отправился в Мадрид на переговоры по трансферу вингера Атлетико

Новости спорта:Представитель руководства Милана отправился в Мадрид на переговоры по трансферу Анхеля Корреа.

Директор "Милана" Звонимир Бобан в понедельник намерен отправиться в Испанию, чтобы начать переговоры с мадридским "Атлетико" по поводу трансфера вингера Анхеля Корреа. Команда Серии А следила за аргентинцем в течение долгого времени, а теперь решила сделать предложение испанскому клубу.

По информации Marca, "Милан" отправляет Бобана на переговоры с "матраcниками", которые хотят получить за игрока 50 миллионов евро (46 миллионов фунтов). В свою очередь "Милан" располагает 42 миллионами евро (38 миллионов фунтов стерлингов), но с готов заплатить лишь 30% от суммы, если они мадридцы решать расстаться с игроком на условиях аренды с выкупом.

Напомним, что Корреа перешел в "Атлетико" в мае 2014-го года. Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро.