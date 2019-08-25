Герта неожиданно разгромно проиграла Вольфсбургу во 2-м туре Бундеслиги (Фото)

Новости спорта:Вольфсбург в выездном матче второго тура чемпионата Германии по футболу разгромил берлинскую Герту.

В матче 2-го тура чемпионата Германии «Герта» уступила «Вольфсбургу» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». Обслуживал матч арбитр Гвидо Винкманн, которому ассистировали Кристиан Бандурски и Арно Блос.

Герта – Вольфсбург 0:3

Голы: Вегхорст, 9 (пенальти), Брекало, 82, Руссийон, 90+1.

Герта: Ярстейн – Клюнтер, Штарк, Рекик, Миттельштедт – Груйич, Дарида (Зельке, 61) – Дуда (Левен, 75) – Лукебакио, Ибишевич, Калу (Редан, 70).

Вольфсбург: Кастеелс – Кнохе, Гилавоги, Брукс – Виллиам, Шлагер (Герхардт, 84), Арнольд, Руссийон – Клаус (Мехмеди, 63), Вегхорст, Виктор (Брекало, 77).

Предупреждения: Дуда.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Ваутер Вегорст, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте преимущество гостей увеличил Йосип Брекало, которому ассистировал Адмир Мехмеди. В компенсированное время окончательный счёт установил Жером Руссийон с передачи Брекало.

«Вольфсбург», набрав шесть очков, делит 1-5-е места в турнирной таблице немецкого национального чемпионата с дортмундской «Боруссией», «Фрайбургом», «РБ Лейпциг» и «Байером». «Герта» (1) — на 11-м месте.